Задержано более сотни участников несанкционированной акции в центре Москвы

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 100 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», — уточнили в полиции.

Задержания начались, когда участники согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова после его завершения начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны. Из-за несанкционированной акции было перекрыто движение транспорта по Маросейке.

Ранее сообщалось, что, по данным столичного главка МВД, в согласованном властями митинге на проспекте Сахарова приняли участие порядка 20 тысяч человек. Как отмечается в сообщении, данное число было зафиксировано на пике мероприятия. При этом случаев нарушения общественного порядка правоохранители не зарегистрировали.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимальное число участников не должно было превышать 100 тысяч человек.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

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