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Полиция предупредила о готовящихся на митинге в Москве провокациях

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В ходе согласованной протестной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве готовятся провокации. Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте столичного главка полиции.

«К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Л. Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится в сообщении.

В полиции призвали всех участников акции протеста соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу граждан.

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