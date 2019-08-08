Участник митинга обвинил в своем уголовном преследовании Навального и Соболь

Активист Сергея Фомин, которого следствие считает одним из организаторов массовых беспорядков в Москве, назвал оппозиционеров Алексея Навального и Любовь Соболь виновными в его уголовном преследовании. Об этом он заявил в интервью «Медиазоне».

По его словам, в этом году он впервые участвовал в избирательной кампании в качестве волонтера штаба Соболь. Фомин также заявил, что является обычным человеком и о «болотном деле» (возбуждено после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади в Москве во время согласованного «Марша миллионов» 6 мая 2012 года — прим. «Ленты.ру») «слышал краем уха».

Фомин заявил, что не знал «всю подоплеку», но Навальный и Соболь знали. «В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», — сказал активист. Он считает, что оппозиционеры несут ответственность за задержания и должны сделать все, чтобы вызволить людей.

Как сообщалось ранее, Фомина посчитали одним из организаторов массовых беспорядков в Москве. Следствие установило, что он направлял действия других участников митинга 27 июля. Ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, следствие направит в суд ходатайство о его аресте.

О задержании Фомина стало известно в четверг утром. Он не признал вину в совершении преступления и рассказал, что после мероприятия уехал в отпуск. Узнав о том, что находится в розыске, явился в полицию, чтобы сдаться добровольно.

Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат Следственного комитета. Он же будет расследовать дело о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

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