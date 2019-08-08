Объявленный в розыск участник акции в Москве с четвертой попытки сдался полиции

Объявленный в розыск за участие в несогласованной акции в центре Москвы активист Сергей Фомин явился в полицию. Об этом сообщает «Медиазона».

По словам мужчины, он был на отдыхе, когда узнал о розыске, и вернулся в столицу. «Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное», — говорит Фомин.

Он отметил, что не собирается признавать вину, так как считает, что не совершал ничего противозаконного.

Сообщается, что Фомин пришел в московское управление Следственного комитета России (СКР) еще ночью, но там ему никто не открыл. Позднее мужчина позвонил на горячую линию центрального аппарата СКР и сообщил о желании сдаться, но ему не смогли внятно ответить на вопрос, как он может это сделать и приедут ли за ним. Тогда активист обратился в полицию, но там поинтересовались, сильно ли Фомин пьян, и отказались приезжать за ним, предложив самому явиться в отдел. В итоге Фомин пришел в ОВД «Замоскворечье», где его допросили и задержали.

5 августа СКР заявил о розыске активиста, который, как полагает следствие, покинул несанкционированное мероприятие, «взяв на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». После этого московская прокуратура потребовала лишить родительских прав мать и отца этого ребенка, а следователи возбудили сразу два уголовных дела — по статье 125 («Оставление в опасности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК России и вызвали родителей на допрос.

В розыске по делу о беспорядках находится еще один человек, СКР не называет его имени. Девятерым участникам митинга предъявлены обвинения в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек.

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