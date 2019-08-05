Заподозренный в беспорядках на митинге в Москве скрылся с помощью младенца

Волонтер Сергей Фомин объявлен в розыск по уголовному делу о массовых беспорядках на несогласованной акции против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму, прошедшего в Москве 27 июля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

В ведомстве указали, что фигурант покинул митинг, взяв на руки чужого ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Мужчина скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

Фомину заочно предъявлено обвинение по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Следователи дали поручение сотрудникам полиции найти подозреваемого.

О его задержании 3 августа сообщил телеканал «Россия», назвав куратором несогласованной акции 27 июля, который «заводил толпу, перекрывал улицу и прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление». Сам Фомин в Facebook сообщил об обысках, прошедших у него 31 июля. По его словам, у него изъяли компьютер, поэтому он написал пост на странице матери Татьяны Фоминой.

«Я действительно призвал людей уйти из-под дубинок ОМОНа в Брюсовом переулке. "Стоять насмерть" и быть избитым ОМОНом — было глупо. Я увел из Брюсова (сорвав свои голосовые связки) около 1000 человек. Мне никто за это не платил, я не состою ни в какой политической организации. Я просто гражданин», — написал он. Фомин отметил, что «это было мирное шествие», в конце которого друзья надели на него «кенгурятник» с годовалым племянником.

По его словам, его задержали и доставили в СКР, но он воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя, после чего его отпустили.

30 июля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным следствия, группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, заведомо зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. Участники митинга, по версии СКР, игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек.

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