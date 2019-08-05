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Троих участников несогласованной акции в Москве отправили в СИЗО

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Владислав Барабанов

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Владислава Барабанова, Сергея Абаничева и Даниила Конона: они обвиняются в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре столицы. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает «Медиазона»

Все трое фигурантов будут находиться под стражей до 27 сентября. Барабанову, Абаничеву и Конону вменяется часть 2 статьи 212 («Участие в массовых беспорядках») УК РФ. Ранее в СИЗО были отправлены шестеро обвиняемых по этому делу.

О задержании Барабанова, Абаничева и Конона Следственный комитет России (СКР) сообщал 4 августа. «От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций», — отмечали в ведомстве.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации из-за брака в подписных листах. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержаны более тысячи.

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