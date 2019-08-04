Задержаны еще трое участников несогласованной акции в Москве

Еще трое участников несогласованной акции, которая прошла в Москве 27 июля, задержаны. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) на своем сайте.

По данным ведомства, задержанные — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса России («Участие в массовых беспорядках»). «От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций», — добавили в СКР.

В настоящее время обвиняемых допрашивают. Затем следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете отметили, что в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти уже задержаны девять человек.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации из-за брака в подписных листах. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержаны более тысячи.

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