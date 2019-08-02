Москвичей предупредили об ответственности за участие в митинге 3 августа

Прокуратура Москвы предупредила россиян об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства в пятницу, 2 августа.

«Любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в городе Москва — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в социальных сетях продолжают распространяться призывы в несанкционированном шествии по Бульварному кольцу. В отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. При этом максимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации из-за брака в подписных листах. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи.

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