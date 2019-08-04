Приезжего-экстремиста задержали на несогласованной акции в Москве

Росгвардия задержала приезжего, обвиненного в экстремизме, на несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства сообщает ТАСС.

«На субботней несанкционированной акции в ходе выполнения задач по охране общественного порядка сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве на Новинском бульваре за административное правонарушение задержали мужчину, жителя одного из российских регионов», — приводит агентство слова источника из Росгвардии.

Отмечается, что по результатам проверки оказалось, что задержанный находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренное статьей 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Собеседник агентства также отметил, что мужчину передали сотрудникам полиции.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу граждан.

Во время мероприятий по обеспечению безопасности горожан получил ножевое ранение и был госпитализирован сотрудник Росгвардии. Подозреваемого в нападении задержали и передали сотрудникам полиции. Следствие решало вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

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