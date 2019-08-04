Собянин прокомментировал несогласованную акцию в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы несанкционированных мероприятий в центре Москвы пытались втянуть участников в массовые беспорядки. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», сообщает в воскресенье, 4 августа, радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, не все пришедшие на акцию граждане ожидали «такого развития событий». «Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей…» — высказался градоначальник.

Он добавил, что, по его данным, многие собравшиеся не имели «никакого отношения к Москве» и к выборам в Мосгордуму. «Я уверен, что москвичи это хорошо понимают», — заключил Собянин.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу граждан.

Во время мероприятий по обеспечению безопасности горожан сотрудник Росгвардии получил ножевое ранение и был госпитализирован. Подозреваемого в нападении задержали и передали сотрудникам полиции. Следствие решало вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

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