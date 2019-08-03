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Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы возросло

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На несанкционированном мероприятии в центре столицы были задержаны несколько сотен человек. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России в субботу, 3 августа.

По информации ведомства, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Ранее в субботу стало известно, что московская полиция задержала на несогласованном мероприятии актера Александра Паля. Он разместил на своей странице в соцсети фотографию из автозака с другими задержанными. В беседе с агентством «Интерфакс» Паль уточнил, что его везут в ОВД «Вешняки».

Несогласованный митинг в центре Москвы начался днем в субботу, 3 августа. В столичном управлении МВД России сообщали изначально, что участие в мероприятии принимают около 350 человек. По состоянию на 14:30 за нарушение общественного порядка были задержаны около 30 человек. Также за несколько минут до начала акции полиция задержала одну из организаторов несанкционированных митингов в Москве Любовь Соболь.

Накануне, 2 августа, МВД России и Генпрокуратура призвали жителей и гостей Москвы воздержаться от участия в незаконном митинге в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в городскую думу. «В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — отметили в МВД.

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