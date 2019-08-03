Соболь задержали в Москве

Полицейские задержали одного из организаторов несанкционированных акций в Москве Любовь Соболь. Об этом в субботу, 3 августа, ТАСС сообщил ее адвокат Иван Сустин.

«Только что ее задержали на выходе из штаба на Рождественском бульваре», — сказал он.

По данным агентства «Интерфакс», Соболь планировала посетить очередную несогласованную акцию, которая началась на Бульварном кольце.

Накануне, 2 августа, МВД России и Генпрокуратура призвали жителей и гостей Москвы воздержаться от участия в незаконном митинге в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в городскую думу. «В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — отметили в МВД.

В тот же день стало известно, что столичная мэрия согласовала проведение в Москве двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый. Местом проведения акций указан проспект Академика Сахарова.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации из-за брака в подписных листах. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи.

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