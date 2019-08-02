Организаторам митинга 3 августа не согласовали пикеты

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Бульварного кольца 3 августа. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 2 августа.

В пресс-службе префектуры пояснили, что отказ связан с нарушением сроков подачи заявки, который составляет менее трех дней. Организаторов шествия известили о решении.

Ранее в пятницу московская прокуратура напомнила, что шествие по Бульварному кольцу 3 августа не согласовано, а потому правоохранители будут пресекать любые попытки его провести.

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу из-за проблем с подписными листаем. Некоторые оппозиционные кандидаты указали фамилии уже умерших людей. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи. ЦИК продолжает призывать кандидатов решать вопросы с регистрацией не на улице, и не подставлять под удар граждан России.

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