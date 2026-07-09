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11:40, 9 июля 2026Силовые структуры

Суд определил судьбу расправившейся с малолетней дочерью в Ачинске россиянки

В Хакасии расправившуюся с малолетней дочерью отправили в СИЗО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MIA Studio / Shutterstock / Fotodom

В Хакасии расправившуюся с малолетней дочерью отправили в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Krash Mash.

По данным канала, женщина ранее состояла на учете у психиатра, но перестала принимать препараты. В один из дней она предложила дочери сходить вместе в магазин за покупкамии. Когда они оказались в безлюдном месте у железной дороги, подозреваемая набросилась на девочку и задушила ее, после чего бросила тело на насыпи.

7 июля мать ребенка была обнаружена и задержана в Новосибирске.

27 июня жительница Ачинска с пятилетней дочерью ушли из дома и исчезли. В полицию обратился муж провашей, который рассказал, что она сбегает не в первый раз. Спустя пару дней женщина попала на камеру уличного наблюдения в Красноярске — одна, без ребенка. Тело девочки вскоре нашли на железнодорожной насыпи.

Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка объяснила причину расправы над малолетней дочерью.

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