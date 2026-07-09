Документы на выборы в Госдуму подали восемь партий

Партия «Коммунисты России» подала документы на выборы в Госдуму

Партия «Коммунисты России» подала в Центральную избирательную комиссию документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Партия утвердила свою программу на съезде 28 июня. Там же был выдвинут список кандидатов в депутаты Госдумы.

Таким образом документацию на участие в парламентских выборах в Центризбирком представили уже восемь партий. Ранее это сделали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и Партия пенсионеров.

28 июня президент России Владимир Путин призвал кандидатов в депутаты нового созыва поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах. Он подчеркнул, что выборы в Госдуму — это важный этап для укрепления страны и ее стабильности.

Трехдневные выборы в Госдуму назначены на 18-20 сентября 2026 года.