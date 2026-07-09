Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 9 июля 2026Россия

Документы на выборы в Госдуму подали восемь партий

Партия «Коммунисты России» подала документы на выборы в Госдуму
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Партия «Коммунисты России» подала в Центральную избирательную комиссию документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Партия утвердила свою программу на съезде 28 июня. Там же был выдвинут список кандидатов в депутаты Госдумы.

Таким образом документацию на участие в парламентских выборах в Центризбирком представили уже восемь партий. Ранее это сделали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и Партия пенсионеров.

28 июня президент России Владимир Путин призвал кандидатов в депутаты нового созыва поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах. Он подчеркнул, что выборы в Госдуму — это важный этап для укрепления страны и ее стабильности.

Трехдневные выборы в Госдуму назначены на 18-20 сентября 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл детали кулуарных переговоров с Трампом

    Мужчина сорвал джекпот спустя 15 лет после выигрыша в ту же лотерею

    Депутат Госдумы матом и криком ответил на вопрос об участии в СВО. После этого ему предложили сдать мандат и уйти на фронт

    Суд определился с наказанием для торговцев оружием на «Горбушкином дворе»

    Появились подробности о жене расстрелявшего семью бывшего российского полицейского

    Акции западного фармгиганта обвалились после неудачных испытаний лекарства

    Стало известно об отправке на задание бойца с ограниченной годностью после ранения на СВО

    Расправившийся с семьей супруги бывший российский полицейский задержан

    Появились подробности о готовившей резонансный теракт в Москве россиянке

    На Украине высказались о причастности к подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok