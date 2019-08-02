Памфилова призвала оппозицию не подставлять россиян под удар

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала всех незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не на улице. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 2 августа.

«Не надо пугать ни митингами незаконными, ни несанкционированными акциями. Лучше сюда приходите, давайте биться на этой площадке», — сказала Памфилова.

Она также призвала организаторов митингов не подставлять россиян под удар ради своих интересов.

Памфилова уточнила, что по состоянию на утро пятницы в ЦИК поступили жалобы от 10 незарегистрированных кандидатов. Ранее она заверила, что ЦИК внимательно изучит все жалобы на несоблюдение прав кандидатов при регистрации.

Несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, не допущенных до голосования из-за проблем с подписями, состоялся в центре Москвы 27 июля. По разным подсчетам, в шествии приняли участие от 3,5 до 10 тысяч человек. По факту нападения на стражей правопорядка было возбуждено три уголовных дела. Всего были задержаны около тысячи участников.

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