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11:50, 9 июля 2026Спорт

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам поддержал решение МОК снять санкции с россиян

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Крамер поддержал снятие МОК санкций с россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов. Об этом сообщает Sport24.

Специалист поддержал решение МОК. «Теперь у молодых лыжников из России появились перспективы и мотивация!» — добавил тренер, возглавлявший российскую сборную по лыжным гонкам с 2015 по 2022 год.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала допускать россиян до турниров с конца прошлого года в нейтральном статусе. Его получили только двое спортсменов — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

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