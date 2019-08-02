В Москве разрешили два 100-тысячных митинга

Мэрия Москвы согласовала проведение в столице двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.

Местом проведения акций указан проспект Академика Сахарова. Организатором митингов, по словам Олейника, выступил журналист Виктор Шендерович.

Мероприятия будут проводиться 10 и 11 августа с 14:00 до 16:30, у дома 9 на проспекте Академика Сахарова будет установлена трибуна.

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