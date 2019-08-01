Шахназаров призвал москвичей не участвовать в несогласованных акциях

Москвичам не стоит участвовать в несогласованных акциях, заявил журналистам генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Об этом сообщает ТВЦ.

«К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов. А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное», — пояснил режиссер.

Череда несогласованных акций в столице напомнила ему события 1991 года, завершившиеся распадом СССР. «У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества», — признался Шахназаров.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция оппозиции, организованная незарегистрированными кандидатами на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком уличил в фальсификации подписей. В ходе митинга, прошедшего на Тверской улице, Лубянке и Трубной площади, были задержаны более тысячи человек. Возбуждены два уголовных дела — о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти. По этим делам задержаны пять человек.

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