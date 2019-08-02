Москвичей призвали воздержаться от участия в акции 3 августа

Жителей и гостей Москвы призвали воздержаться от участия в несогласованном митинге 3 августа. Соответствующее заявление сделало столичное управление МВД России на своем сайте.

Там отметили, что предстоящая акция незаконна. «В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что полицейские будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут необходимые меры для безопасности граждан.

Ранее 2 августа стало известно, что префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Бульварного кольца 3 августа. В пресс-службе префектуры пояснили, что отказ связан с нарушением сроков подачи заявки, который составляет менее трех дней.

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу из-за проблем с подписными листами. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержали более тысячи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



