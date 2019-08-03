Видео жесткого задержания участников московской акции оказалось «просроченным»

В ряде СМИ появилась информация о жестких задержаниях участников несанкционированного мероприятия в Москве, однако прикрепленная к сообщениям видеозапись оказалась неактуальной. Об этом в субботу, 3 августа, пишет Life.

Как заметили в издании, распространяемый ролик был сделан в мае прошлого года на другой акции в центре города. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что задерживаемый мужчина оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу остальных граждан.

Акция «Он нам не царь» прошла в мае 2018 года в десятках городов России за два дня до инаугурации Владимира Путина. В московском митинге, по разным подсчетам, участвовали от 1,5 тысячи до 15 тысяч человек, 700 из них задержали. В ходе мероприятия на протестующих напали люди в казачьей форме, которые избили собравшихся нагайками. Одного из казаков позднее оштрафовали на тысячу рублей за нарушение общественного порядка.

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