Актера Паля отпустили из полиции со словами «не смеем задерживать»

Актера Александра Паля, задержанного на несогласованной акции в центре Москвы, отпустили из полиции. Об этом он рассказал в сториз на своей странице в Instagram.

«Отпустили со словами "не смеем задерживать". А мои други: Дима, Искандер, Саша, Влад, Илья еще там, и все остальные», — подписал Паль свою фотографию на фоне здания ОВД «Вешняки».

Ранее в субботу актер также выкладывал сториз с селфи в автозаке и несколько видео, на которых задержанные вместе с ним поют патриотическую песню «Священная война». Кроме того, он выложил два ролика с задержаниями людей на улицах Москвы.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Также за несколько минут до начала акции полиция задержала одну из организаторов несанкционированных митингов в Москве и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Ранее стало известно, что все подписи, собранные кандидатом для участия в выборах, были признаны недействительными.

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