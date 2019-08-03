Боец Росгвардии пострадал на несогласованной акции в центре Москвы

Сотрудник Росгвардии получил ранение во время несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 3 августа.

Отмечается, что инцидент произошел на Пушкинской площади столицы в результате противоправных действий одного из участников мероприятия.

«Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его», — говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавший был доставлен в больницу на скорой помощи.

Подозреваемого в нападении задержали и передали сотрудникам полиции.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу остальных граждан.

Накануне, 2 августа, МВД России и Генпрокуратура призывали жителей и гостей Москвы воздержаться от участия в незаконном митинге в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в городскую думу.

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