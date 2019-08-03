Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем 3 августа сотрудник Росгвардии во время задержания протестующего получил травму на Пушкинской площади, он был доставлен в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом руки. Подозреваемый был задержан и передан полицейским.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу остальных граждан.

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