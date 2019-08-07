Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск

Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом в среду, 7 августа, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, фигурантам дела Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову, Алексею Миняйло, Егору Жукову, Даниилу Конону, Владиславу Барабанову и Сергею Абаничеву предъявлены обвинения в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка.

Среди объявленных в розыск числится Сергей Фомин, который, по версии следствия, покинул митинг, «взяв на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». После этого московская прокуратура потребовала лишить родительских прав мать и отца этого ребенка, а следователи возбудили сразу два уголовных дела — по статье 125 («Оставление в опасности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК России и вызвали родителей на допрос.

Расследуя дело о массовых беспорядках в Москве, следователи анализируют видеозаписи с мест проведения акций и исследуют кадры с мероприятий 3 августа. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал подчиненным ряд указаний, в том числе, «принять меры к установлению размера причиненного ущерба гражданам, организациям и имуществу Москвы».

Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат Следственного комитета. Он же будет расследовать дело о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

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