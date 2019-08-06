Из-за годовалого ребенка на несогласованной акции в Москве возбудили дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после того, как семейная пара взяла с собой на несогласованную акцию в Москве годовалого сына. Об этом во вторник, 6 августа, мать ребенка Ольга Проказова сообщила «Медиазоне».

По ее словам, речь идет о статье 125 («Оставление в опасности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК России.

В настоящее время Ольгу и ее мужа Дмитрия вызвали на допрос в СКР. Адвокат Проказовых Максим Пашков не смог уточнить изданию статус супругов в уголовном деле.

Ольга также отметила, что помимо годовалого сына у пары есть второй ребенок в возрасте семи лет.

Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура потребовала отнять ребенка у семейной пары. По данным ведомства, во время акции родители передали его третьему лицу, подвергнув таким образом опасности его жизнь и здоровье. Это также «повлекло причинение ему физического и морального вреда». Прокуратура направила в суд заявление о лишении их родительских прав.

Имя третьего лица, которому родители передали младенца, не уточняется. Однако 5 августа СКР со ссылкой на открытые источники сообщил, что участник несанкционированного мероприятия Сергей Фомин, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». Фомина объявили в розыск, так как он скрылся от следствия.

Несогласованная акция в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве днем в субботу, 3 августа. В МВД России сообщили, что за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по словам представителей правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

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