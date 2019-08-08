Сдавшегося участника митинга обвинили в организации массовых беспорядков

Активиста Сергея Фомина посчитали одним из организаторов массовых беспорядков в Москве. Сообщение об этом в четверг, 8 августа, опубликовано на сайте Следственного комитета России (СКР).

Следствие установило, что Фомин направлял действия других участников митинга 27 июля. Ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, следствие направит в суд ходатайство о его аресте.

О задержании Фомина стало известно в четверг утром. Он не признал вину в совершении преступления и рассказал, что после мероприятия уехал в отпуск. Узнав о том, что находится в розыске, явился в полицию, чтобы сдаться добровольно.

5 августа Следственный комитет заявил о розыске активиста Фомина, покинувшего несанкционированное мероприятие, «взяв на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода через оцепление». После этого московская прокуратура потребовала лишить родительских прав мать и отца этого ребенка, а следователи возбудили сразу два уголовных дела — по статье 125 («Оставление в опасности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК России и вызвали родителей на допрос.

В розыске по делу о беспорядках находится еще один человек, имя которого СКР не называет. Еще девятерым участникам митинга предъявлены обвинения в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка.

Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат Следственного комитета. Он же будет расследовать дело о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

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