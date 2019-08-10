На митинге-концерте на проспекте Сахарова насчитали 20 тысяч человек

В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие порядка 20 тысяч человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Как отмечается в сообщение, данное число было зафиксировано на пике мероприятия. При этом случаев нарушения общественного порядка правоохранители не зарегистрировали.

Ранее полиция предупредила, что в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова готовятся провокации. Правоохранители призвали всех участников акции протеста соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушения общественного порядка.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

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