Число участников митинга на проспекте Сахарова возросло до 15 тысяч

Число участников согласованной столичной мэрией акции протеста на проспекте Академика Сахарова к 15:00 возросло до 15 тысяч человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте главного управления МВД по Москве.

«На 15:00 в мероприятии участвуют около 15 тысяч человек. Начался отток участников», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 число участников протестной акции составляло около семи тысяч человек.

В полиции предупредили, что в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова готовятся провокации. Правоохранители призвали всех участников акции протеста соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Максимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму прошел в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу граждан.

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