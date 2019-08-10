Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Таковы данные по численности на 14:00. Мероприятие проходит с 14:00 до 16:00.

20 июля на проспекте Сахарова также прошел санкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в столичный парламент. Полиция сообщала, что в нем приняли участие 12 тысяч человек. По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.

Затем 27 июля и 3 августа в центре Москвы проходили несанкционированные акции протеста. По разным данным, в них участвовали несколько тысяч человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По нему проходят 12 человек, 11 из них арестованы.

Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов в Мосгордуму, объявив, что они не собрали достаточное количество подписей. Кандидаты считают отказ политическим решением, за которым стоят власти.

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