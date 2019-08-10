Любовь Соболь задержали

Сотрудники полиции задержали в Москве незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Павла Чикова — главу правозащитной организации «Агора», адвокат которой оказывает правовую помощь задержанной.

По его данным, правоохранители пришли в квартиру к Соболь. О других подробностях не сообщается.

10 августа на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы проходит согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Ожидается, что акция продлится с 14:00 до 16:00. Максимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.

3 августа и 27 июля в Москве состоялись несогласованные мероприятия в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях. По данным полиции, в первой акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержаны более тысячи, а во второй — порядка 1,5 тысячи, за разные правонарушения задержаны около 600 человек. В результате июльской акции 88 человек арестованы, еще 330 участников оштрафовали.

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