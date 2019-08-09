Полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям

В полиции предупредили о недопустимости призывов к несогласованным акциям независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД по Москве.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — заявил собеседник агентства, уточнив, что 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный с органами исполнительной власти города митинг.

В пресс-службе добавили, что любые попытки провокации будут немедленно пресекаться, поскольку в полиции их расценивают как угрозу общественному порядку. «В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности», — добавил представитель столичного главка МВД.

1 августа столичная мэрия согласовала митинг за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму 10 августа с 14:00 до 16:00 на проспекте Сахарова. Саксимальное число участников не должно превышать 100 тысяч человек.

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1,5 тысячи граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу граждан.

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