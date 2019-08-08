Россия обвинила США в провокациях на выборах в Мосгордуму

В протестных акциях в Москве из-за выборов в Мосгордуму есть признаки внешнего вмешательства, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Его цитирует ТАСС в четверг, 8 августа.

«Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния», — сказал сенатор на заседании рабочей группы комиссии.

По его словам, некоторые иностранные СМИ недобросовестно освещали предвыборную кампанию. Непосредственно в самих митингах за вознаграждение участвовали лица, прошедшие «определенную подготовку за рубежом», рассказал Климов. Российские граждане подвергались «обработке», посетовал он.

Члены рабочей группы намерены подготовить конкретные предложения в части пресечения любых попыток вмешательства в суверенные дела России, заключил сенатор.

Ранее в качестве примера иностранного вмешательства во внутреннюю политику РФ замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев привел публикацию на сайте посольства США карты с указанием мест сбора участников несогласованного митинга 3 августа.

На последней несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, по разным подсчетам, в ней участвовали от 3,5 тысячи до 10 тысяч человек, более тысячи были задержаны.

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