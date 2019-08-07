Госдума решила расследовать вмешательство Запада в российские выборы

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поддерживает предложение провести расследование иностранного вмешательства в российские выборы и внутреннюю политику страны, заявил 7 августа первый замглавы фракции Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

С предложением выступили другие парламентские фракции: «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. В рамках расследования нужно создать специальную межфракционную комиссию, для чего предложено созвать внеочередное заседание Совета Думы, сказал Исаев.

В качестве примеров иностранного вмешательства единоросс привел публикацию на сайте посольства США карты с указанием мест сбора участников несанкционированной акции в Москве 3 августа, а также призыв корреспондента немецкого телеканала Deutsche Welle к участию в мероприятии.

Подобные действия противоправны, противоречат международным нормам и российскому законодательству, заявил Исаев. Россию не раз обвиняли во вмешательстве в американские и европейские выборы, но доказательств не нашли, продолжил депутат. Это дает «и юридические, и моральные основания» провести свое расследование о вмешательстве в российские выборы, сказал единоросс. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже связался с правоохранительными органами и МИД, добавил он.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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