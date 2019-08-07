Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля

Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Об этом в среду, 7 августа, сообщает телеканал «Москва 24».

Замруководителя главка Евгения Клименко в разговоре с каналом указала, что приставы обходят квартиры, чтобы «установить имущественное положение» протестовавших и составить акт описи ареста имущества. Некоторых не было дома, им придется прийти в службу либо их могут объявить в розыск.

По ее словам, в сумме граждане задолжали 26 миллионов рублей; 16 миллионов из них — это кредиты. «Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц — 6 миллионов рублей, еще почти 2 миллиона — налоги, штрафы и алиментные обязательства — 800 тысяч рублей, ЖКХ — 600 тысяч рублей», — добавила она.

Ранее прокуратура потребовала лишить родительских прав пару, которая взяла годовалого сына на митинг. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 тысячи до 10 тысяч человек, более тысячи были задержаны. 30 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках.

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