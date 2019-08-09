Задержаны еще двое фигурантов дела о беспорядках на митинге в Москве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в массовых беспорядках Айдару Губайдулину 1993 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Адвокат Губайдулина заявил, что его подзащитный не признает своей вины. По его словам, силовики пришли к мужчине с обыском в ночь на 9 августа, отмечает «Медиазона».
СКР также сообщил, что по уголовному делу о беспорядках на несанкционированном митинге 27 июля задержан Данила Беглец 1992 года рождения. Он был объявлен в розыск. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губайдулина и Беглеца. Какие конкретно противоправные действия им вменяются, неизвестно.
Всего по делу о беспорядках проходят 12 фигурантов. Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета, который занимается расследованием дела об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК).
27 июля в центре Москвы было организовано несогласованное с властями шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек. Еще одна подобная несанкционированная акция состоялась 3 августа.