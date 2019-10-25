Шнуров констатировал смерть русской литературы при помощи красивых девушек

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что начитанность не является обязательным фактором при достижении успеха в современной России, а писатели перестали быть интересны симпатичным девушкам. Слова артиста, сказанные на заседании Общественного совета при комитете Госдумы, приводит RT в пятницу, 25 октября.

В Госдуме прошло заседание на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией». Шнуров подчеркнул, что нет никаких гарантий, что дети «будут подниматься в социальном сплаве» благодаря начитанности. В качестве примера он привел литературную премию «Национальный бестселлер», на которой долгое время выступал в качестве члена жюри.

«Туда просто перестали ходить симпатичные девушки. Они просто исчезли, то бишь писатель никому не интересен. Все, это мертвая тема», — отрезал музыкант.

Ранее в октябре Шнуров заявил о готовности принять участие в протестном митинге, если он пройдет в Санкт-Петербурге.

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