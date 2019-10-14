Шнуров заявил о готовности выступить на акциях оппозиции

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о готовности принять участие в протестном митинге, если он пройдет в Санкт-Петербурге. Так исполнитель прокомментировал выступление рэпера Фейса (Face, настоящее имя Иван Дремин) на московской акции 10 августа журналистке Наиле Аскер-заде в эфире передачи «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

«Если бы в Петербурге произошло что-нибудь подобное, наверное я бы вышел. Вся эта проблематика — не федеральная, она является конкретно московской проблемой. То, что они выступали — я абсолютно за, поддерживаю, молодцы. Но мне там не место», — объяснил Шнуров.

Хип-хоп-исполнитель Фейс выступил на концерте в рамках согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова 10 августа, посвященной допуску независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Шнуров посвятил этому стихотворение, в котором предложил позвать на следующий митинг немецкую группу Rammstein и сделать вход на акцию платным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!