Музыкант Сергей Шнуров заявил об отсутствии мата в своих песнях. Об этом он сказал журналистам перед концертом группы «Ленинград» в Санкт-Петербурге, сообщает «Пятый канал».

Певец отметил, что не может ответить на вопрос, что такое мат, поскольку для него есть «только русский язык в полном объеме». И разговоры о том, что в XXI веке остались запрещенные слова, по его мнению, смешны.

В сентябре стало известно, что на Шнурова пожаловались в полицию за мат во время концерта в Ростове-на-Дону. Заявление написала специалист управления Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Александра Мирошниченко. Чиновница указала, что артист в течение четырех часов матерился перед аудиторией свыше 40 тысяч человек.

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