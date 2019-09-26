Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение о запрете на курение на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября 2019 года. Произведение опубликовано в Instagram-аккаунте музыканта.
Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На *** я поверчу.
В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских сук.
На момент публикации материала стихотворение получило почти 77 тысяч отметок «Нравится».
Изменения в правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, инициировало МЧС. Запрет поддержал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Ранее в сентябре Шнуров прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе. Музыкант в стихотворной форме высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.