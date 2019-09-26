Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение о запрете на курение на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября 2019 года. Произведение опубликовано в Instagram-аккаунте музыканта.

Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На *** я поверчу.

В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских сук.

На момент публикации материала стихотворение получило почти 77 тысяч отметок «Нравится».

Изменения в правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, инициировало МЧС. Запрет поддержал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее в сентябре Шнуров прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе. Музыкант в стихотворной форме высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru