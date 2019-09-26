Запрет курения на балконах в России поддержали

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением». Об этом он заявил в четверг, 26 сентября, передает ТАСС.

По словам Онищенко, курение еще можно оправдать слабоволием самих курильщиков, тогда как приготовление шашлыков на балконе является преступлением по отношению к соседям. Вместе с тем, по его мнению, важность такого запрета не столько в обеспечении пожарной безопасности, сколько в предотвращении причинения вреда окружающим людям.

«Например, вы живете на четвертом этаже, я живу на третьем. Я поставил мангал широкий, балкон, даже лоджия открытая, и я там развлекаюсь. Вы, живущие сверху, ваши дети, ваши мама и папа все это удовольствие поглощают, то есть продукты горения, запах и так далее. И плюс еще я курю на балконе — каждая сигарета, даже без шашлыка, выкуренная мной, несет вам вреда больше, чем мне», — сказал он.

Ранее стало известно о вступлении в силу с 1 октября 2019 года изменений в правила противопожарной безопасности, которые вводятся по инициативе МЧС. Изменения касаются в том числе мер безопасности в кинотеатрах и медицинских учреждениях, а также в жилых домах. Официальная формулировка запрещает «использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц».

В России уже были зафиксированы случаи судебного запрета на курение на балконе. Одна из жительниц многоквартирного дома в городе Дивногорске в Красноярском крае через суд добилась запрета на курение для двоих соседей.

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