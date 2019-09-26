Россиянам запретят курить на балконах

Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Изменения в правила инициировало МЧС. «Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — заявили агентству в ведомстве. Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Материалы по теме «В России от табака умирает 400 тысяч человек в год» Как сигаретные компании играют со словами и воюют за деньги россиян

Кроме того, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. В больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября текущего года.

Летом 2019-го стало известно, что в российские аэропорты планируется вернуть помещения для курения. Антитабачный закон вступил в силу в России в 2013-м — с тех пор, по словам сотрудников аэропортов, многие пассажиры стали курить в туалетах, что доставляло дискомфорт другим путешественникам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru