В популярном туристическом городе захотели запретить курить

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро предложил запретить туристам курить на территории города. Об этом сообщает Lonely Planet.

Выступая на форуме мэров Италии в Риме, Бруньяро пояснил, что сперва курение запретят вблизи двух главных венецианских достопримечательностей: на площади Сан-Марко и на мосту Риальто.

Он напомнил о том, насколько пагубно влияет вредная привычка на самого курильщика и окружающих его людей, а также о том, что курение способствует появлению большого количества мусора. В связи с этим еще одним предложением градоначальника стало раздавать бесплатные контейнеры и пепельницы для сигарет и окурков.

Представленные Бруньяро нововведения будут рассматривать в течение нескольких месяцев.

В Венеции, страдающей от большого наплыва туристов, установлено много запретов для путешественников. В августе многолетняя борьба жителей Венеции с круизными кораблями закончилась новым запретом на швартовку этих судов в историческом центре города. Такое решение было принято после инцидента в июне 2019 года, когда круизный лайнер столкнулся с туристическим кораблем. Лайнер врезался в пристань после того, как задел небольшой корабль. В результате столкновения пострадало пять человек.

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