Туристы приготовили кофе на мосту в Венеции и были изгнаны из города

Немецкие туристы приготовили кофе рядом с мостом Риальто в Венеции, были оштрафованы и изгнаны из города. Об этом сообщает «Би-би-си».

Пара туристов из Берлина в возрасте 32 и 35 лет должны заплатить несколько штрафов на общую сумму в 950 евро за нарушение правил общественного порядка. В Венеции запрещено находиться на улицах с голым торсом, а также устраивать пикники в историческом центре города. Правонарушения заметил один из прохожих и заявил об этом в полицию.

«Венецию нужно уважать, и те невежливые люди, которые приезжают сюда и делают все, что хотят, должны это понимать. Благодаря местной полиции, они будут наказаны и изгнаны», — прокомментировал инцидент мэр города Луиджи Бруньяро.

Ранее круизный корабль Сosta Deliziosa, рассчитанный на перевозку трех тысяч человек, едва не задавил небольшое кафе на побережье Италии. На видео, опубликованном в сети, гигантский лайнер приближается к кафе, расположенному на набережной Сетте Мартири в Венеции, а за кадром слышен громкий гудок корабля и свист ветра.

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