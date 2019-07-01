Въезд в центр Венеции сделают платным

Въезд в исторический центр Венеции планируется сделать платным с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял административный исполнительный орган города — джунта. Собранные деньги (в размере трех евро с каждого автомобиля, за исключением транспортных средств жителей области Венето) планируется использовать для достойного содержания улиц Венеции, в частности сбора мусора, оставляемого туристами в огромном количестве.

Плата за въезд в исторический центр Венеции, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассматривается как попытка властей города ограничить турпоток. В апреле 2018 года с той же целью были установлены специальные турникеты на главных улицах, ведущих в центр Венеции.

В конце 2018 года был опубликован список мировых достопримечательностей, посещение которых не оправдало ожиданий туристов. Рейтинг составлялся по результатам опроса путешественников. Венеция стала одним из лидеров антирейтинга. «Венеция — не что иное, как туристическая ловушка. Сначала ты, конечно, восхищаешься знаменитыми каналами, которые рассекают город. Это действительно интересно. Но это все, что там есть», — отметил один из участников опроса.

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