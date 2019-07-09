Гигантский круизный лайнер едва не задавил кафе

Круизный корабль Сosta Вeliziosa, рассчитанный на перевозку трех тысяч человек, едва не задавил небольшое кафе на побережье Италии. Об этом сообщает Nine.com.au.

На видео, опубликованном в сети, гигантский лайнер приближается к кафе, расположенному на набережной Сетте Мартири в Венеции, а за кадром слышен громкий гудок корабля и свист ветра.

Отмечается, что запись была сделана во время сильного шторма: на кадрах видны дождь и град.

В июне корабль Bahama Mama на тысячу пассажиров едва не столкнулся с небольшим паромом Kontiki недалеко от Ибицы. На видео, опубликованном очевидцами с парома, лайнер вплотную приближается к маленькому судну в то время, как его пассажиры кричат и паникуют. На следующем кадре показана туристка, которая спрыгнула в воду.

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