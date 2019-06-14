Путешествия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве матери и ранении брата
Украина отказалась мириться с Россией
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда
Отец офицера ФСБ из расследования Голунова открестился от его ареста
Незнакомка помогла мужчине стать миллионером
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Жители ДНР отправились за первыми российскими паспортами
Психиатры прокомментировали высказывания Малышевой о кретинах и идиотах
Новости партнеров

Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Корабль Bahama Mama, рассчитанный на тысячу пассажиров, едва не столкнулся с небольшим паромом Kontiki недалеко от Ибицы. Об этом сообщает The Sun.

На видео, опубликованном очевидцами с парома, лайнер вплотную приближается к маленькому судну в то время, как его пассажиры кричат и паникуют. На следующем кадре показана одна из туристок, которая спрыгнула в воду от испуга.

«Давид против Голиафа», — подписал видео автор.

Позже стало известно, что во время инцидента никто не пострадал, однако капитана парома Kontiki уволили из-за несоблюдения правил безопасности. Комиссия по расследованию несчастных случаев и происшествий в море выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее в июне гигантский круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом в Венеции. В результате инцидента, случившегося на канале Джудекка, пострадали пять человек, четверо из которых оказались иностранными туристами. Причиной аварии стал отказ двигателя и обрыв буксирного троса судна на лайнере MSC Opera.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman forced to ‘jump’ into the sea after two ferries in Ibiza nearly crash into each other
Столкновение гигантского круизного лайнера с теплоходом попало на видео
Столкновение гигантских круизных лайнеров в порту попало на видео
Путешествия
Путешествия00:0112 июня

«Дорога даст все, что тебе нужно»

Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
14:0212 июня

Туристы ринулись в Чернобыль

01:09Сегодня

Российские туристы сознались в своей расточительности

18:5613 июня

Девушки отметили девичник на борту самолета и разъярили пассажиров

Путешествия00:0710 июня

Мертвый сезон

Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
17:38 9 июня

Перевернувшимся в Сочи автобусом с туристами владела полулегальная фирма

17:4313 июня

Российская туристка умерла на Бали из-за хронической болезни

11:35 9 июня

На российском курорте столкнулись два экскурсионных автобуса

Путешествия00:02 8 июня

«Что ты здесь делаешь, идиот?!»

Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
10:5413 июня

Плесень в обеде на борту самолета ужаснула пассажира и пользователей сети

19:54 3 июня

Названы наименее подверженные терактам курорты

13:4012 июня

Мужчина закричал о бомбе на борту самолета и был арестован

Россия
«Выводили на улицу и сжигали дома»
130 тысяч переселенцев, голод и смерть: какой ценой создавалось Рыбинское водохранилище
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Сталин — это миф»
Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
Жириновский призвал разобраться с электронными подписями
800 пчел остановили на границе России и Украины
Российский подросток умер на военных сборах
Построен первый железнодорожный путь Крымского моста
Все материалы
Мир
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Новозеландский стрелок отказался признать вину
Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400
Турция обиделась на США из-за письма про С-400
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
В Эквадоре легализовали гей-браки
Обнародованы «доказательства» атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Водную блокаду Крыма связали с экологической катастрофой для Украины
Саакашвили сравнил «украинскую мечту» с нигерийским пригородом
ОБСЕ не нашла улучшений в Донбассе за время президентства Зеленского
Журналист отказался сотрудничать с Зеленским из-за его «ватного окружения»
Саакашвили передумал и вновь засобирался в Раду
Все материалы
Экономика
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
«Вернуть рынку былое величие»
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере спасет мировую экономику
Путин разрешил россиянам самостоятельно управлять пенсиями
Россия предложила Украине помириться
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»
США тайно вложили в экономику России миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Владимир ПутинПутин уволил генералов после скандала с делом Голунова
Об этом лично просил глава МВД. Расследование продолжается
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Обвиняемому в убийстве любовницы российскому чиновнику отменили арест
Сына российского хоккеиста заподозрили в убийстве матери
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Россиянин в клетке поджег отдел полиции и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Предсказано появление гигантской зоны смерти
Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
Все материалы
Спорт
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Проблемы со здоровьем вынудили Марадону оставить работу
«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда
Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина
Кокорин померился сроками с убийцей
Названы самые дорогие футболисты мира
Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына
Все материалы
Культура
Thris Tian«Российская музыка — это всегда вызов»
Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Режиссер «Богемской рапсодии» заплатит обвинившему его в изнасиловании мужчине
Сын Алибасова собрался увезти отца из России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Хам из Tinder назвал девушку толстой и попал под шквал критики
Порносайты начали поднимать людей на баррикады
Студентка раздевалась на камеру с позволения матери и потерпела крах
Женщина случайно отправила неприличное фото незнакомке
Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Все материалы
Ценности
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Кейт Миддлтон явилась на публику в неподобающем наряде в духе Меган Маркл
Гарри Поттеру посвятили кеды
Покупатели подрались на полу из-за одежды и рассмешили пользователей сети
Московского барбера оштрафовали за испорченную бороду клиента
Все материалы
Путешествия
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром и попал на видео
Российские туристы сознались в своей расточительности
Девушки отметили девичник на борту самолета и разъярили пассажиров
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Незнакомка помогла мужчине стать миллионером
Ветеран войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки
Трехметровому крокодилу-людоеду отомстили за убийство человека
Ребенок скончался от приступа астмы из-за халатности врачей
Все материалы
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Полет Mercedes-Benz CLR над Ле-Маном: как это было
20 лет одному из самых зрелищных происшествий в истории автоспорта
Всё о новом мегароскошном седане Bentley
Самые важные факты о новом Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас
Представлен новый универсал BMW 3 серии
Из России уходят сразу две модели Nissan
Kia показала дизайн нового кроссовера для России
Все материалы
Дом
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Украинцы бросились скупать жилье за рубежом
Самый дешевый квадратный метр Москвы нашли в Люблино
В Москве подорожало дорогое жилье
Пенсионеры получили две квартиры вместо одной и расстроились
Все материалы