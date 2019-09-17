В России разрешили «курить» в самолетах

Авиакомпания Utair с 15 сентября запустила раздачу на своих рейсах продукта доставки никотина LYFT, который производит компания British American Tobacco (BAT). Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Раздачу LYFT запустили на более чем десяти рейсах перевозчика. Получить продукт смогут совершеннолетние пассажиры самолета. В дальнейшем производитель планирует расширить список авиакомпаний, на борту которых можно будет получить LYFT.

Материалы по теме Дурь в кармане Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды

BAT представила свой новый продукт в 2019 году. Как пояснил в августе директор компании по региону Европа и Северная Африка Йохан Вандермюлен, на ближайшие четыре-пять лет альтернативные никотиновые продукты (LYFT и устройство glo для нагревания табака) являются приоритетными направлениями развития BAT. Ожидается, что именно они будут основным драйвером роста потребления на российском рынке.

Ранее сообщалось, что на мировом рынке табака происходят глобальные сдвиги на фоне глобальной кампании по борьбе с традиционным курением. В связи с этим компаниям приходится искать новые источники дохода, в том числе вкладываться в производство электронных сигарет и систем нагревания табака. По оценке консалтинговой компании Euromonitor International, в России рынок вейпов и электронных сигарет к 2023 году вырастет на 411,1 процента, до 3,7 миллиарда долларов.

LYFT — это специальные подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня. Они начинают действовать, когда потребитель закладывает одну подушечку под верхнюю губу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!