Россиянам задумали ограничить доступ к сигаретам

Депутаты Госдумы предложили установить минимальную цену на сигареты. Предполагается, что такая мера снизит доступность продукции и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова.

Парламентарий уточнил, что большинство сигарет сейчас стоят не более 95 рублей, и предложил установить минимальную цену в 85 рублей. «Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться», — уточнил он.

По словам депутата, в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке из ближнего зарубежья составила порядка 80 процентов. По оценке Катасонова, из-за этого российский бюджет потерял порядка 50 миллиардов рублей.

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В середине июня этого года стало известно, что в России могут появиться специализированные магазины для продажи табака и алкоголя. В Минздраве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления. Однако идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития.

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