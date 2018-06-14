Россиянам оставят дешевые сигареты

Минэкономразвития России выступило против законопроекта о запрете торговли сигаретами дешевле максимальной розничной цены. Об этом в четверг, 14 июня, пишет газета «Коммерсантъ».

Депутаты предлагали запретить с 1 января 2019 года продажу табачных изделий по ценам ниже максимальной розничной цены (МРЦ). Предложенный проект приравнивает продажу табачной продукции дешевле МРЦ к скидкам. Минэкономразвития не согласился с такой оценкой и счел установление цены ниже максимума «способом ведения предпринимательской деятельности», отмечает издание.

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По мнению Минэкономразвития, установить запрет на реализацию табачной продукции ниже МРЦ нецелесообразно, так как различия в уровне доходов населения по регионам затрудняют реализацию товара по одной и той же цене. «При этом снижение ценовой доступности легальной табачной продукции может привести к смещению потребительских предпочтений в сторону более доступной продукции, будет способствовать росту теневого рынка (…) и, как следствие, снизит налоговые поступления в бюджет»,— сказано в проекте отзыва министерства на законопроект.

Так, средняя цена пачки Winston Blue в московском регионе составляет 114,8 рубля, тогда как в Южном регионе она 116,6 рубля, а в Дальневосточном — 118,7 рубля, по данным исследования Nielsen. Цены на сигареты «Максим» — 67,9 рубля, 75,3 рубля и 72,5 рубля соответственно.

Согласно данным Росстата, в 2017 году среднедушевой денежный доход в Москве составил 61,36 тысячи рублей в месяц, в Московской области — 41,18 тысячи рублей, в Дальневосточном федеральном округе — 37,22 тысячи рублей, в Южном — 27,23 тысячи рублей.

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